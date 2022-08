Energiewende auf dem Land: Pilotanlage für grünes Gas in Dörentrup

In Dörentrup ist es tatsächlich gelungen, grünes Gas zu erzeugen, wenn auch bisher in kleinen Mengen. Ingenieur Christian Esken von der Technischen Hochschule OWL arbeitet an der Energiewende. Er hat die Anlage seit 2018 selbst mit aufgebaut, die den Strom von Wind- und Photovoltaikanlagen in Dörentrup nutzt, und daraus Wasserstoff und am Ende Erdgas produziert.

Erdgas aus Solar- und Windkraft

Esken ist zufrieden: "Ich denke, wenn wir zeigen können, dass die Idee funktioniert, und das haben wir jetzt schon gesehen, dass wir in relativ kurzer Zeit einspeisefähiges Erdgas erzeugen können, dann könnte man diesen Prozess durchaus auch größer bauen, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir damit der Energiewende weiterhelfen können."

Auf dem Land wird mehr Energie produziert als verbraucht