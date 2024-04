Betrugsprozess - BVB-Profi Marius Wolf verklagt Mann aus Bad Oeynhausen

Am Donnerstag war der Auftakt, insgesamt hat das Bielefelder Gericht sieben Verhandlungstage angesetzt. Bisher hat der Angeklagte keine Aussage zum Vorwurf des schweren Betrugs gemacht. BvB-Spieler Marius Wolf will voraussichtlich am 22. Mai selbst vor Gericht aussagen.

Die Anklage lautet schwerer Betrug

Marius Wolf hatte Angeklagtem hohe Geldbeträge überwiesen

Der Angeklagte soll Marius Wolf Gewinne über seine Beteiligung an einer türkischen Marketingfirma versprochen haben, die es so gar nicht gab. Laut Staatsanwaltschaft geht es um 17 Taten zwischen September 2017 und März 2019. Damals spielte der Dortmunder Rechtsverteidiger noch für Eintracht Frankfurt und Hannover 96. Die Geldbeträge, die der Profi-Fußballer dem Angeklagten überwies, lagen zwischen 13.000 und 200.000 Euro.

1,4 Millionen Euro für dubiose Investments

Insgesamt sollen 1,4 Millionen Euro an eine türkische Marketingfirma gegangen sein. Diese sollte zum Beispiel eine Deutschlandreise des brasilianischen Fußballers Ronaldinho für eine Werbekampagne für Energy-Drinks organisieren. Das tat sie aber nicht.

Schon bei der Prüfung der Anklage sah das Gericht Anhaltspunkte dafür, dass der Inhaber der Firma der eigentliche Betrüger in dem Fall sein könnte. Außerdem sei es laut der Einschätzung des Gerichts schwierig zu beweisen, wo das Geld gelandet sei – auch weil wichtige Zeugen im Ausland sind.

Gericht schlägt Einstellung des Verfahrens vor

Das Gericht schlug eine vorzeitige Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage in Höhe von 30.000 Euro vor. Darüber beraten Staatsanwaltschaft und Angeklagter jetzt. Wenn der Vorschlag der Kammer nicht angenommen wird, gehen die Verhandlungen in Bielefeld am 18. Mai weiter.

