Denn die Mobbing-Kultur, die in dem Film thematisiert werde, sei in Großbritannien anders ausgeprägt als in Deutschland. Auch der jugendliche Medienkonsum, um den es in der Serie ebenfalls geht, werde in Großbritannien viel hemmungsloser ausgelebt. " Ich persönlich würde eher einen Film auswählen, der sich klar auf die konkreten Lebenssituation meiner Schüler und Schülerinnen bezieht. "

Schüler reflektieren durch Protagonisten eigenes Verhalten

Thomas Köhler

" So ein Film kann ein Lern- und Trainingsort sein ", meint auch Thomas Köhler, Professor für Bildungstechnologie an der Technischen Universität Dresden, im Gespräch mit dem WDR . Schüler könnten sich mit den Protagonisten identifizieren und so Rückschlüsse auf ihr eigenes Verhalten ziehen. Manche merkten auch, dass ihr eigenes Verhalten in einer vergleichbaren Situation nicht in Ordnung gewesen ist.

Allerdings gebe es auch seltene Fälle, in denen sich Jugendliche von solchen negativen Darstellungen sogar angezogen fühlten, meint Köhler. Problematisch sei auch, wenn einzelne sensible Schüler durch solche Filme traumatisiert werden. " Das ist dann therapiebedürftig. Normalerweise sind die Kinder bei den Pädagogen aber gut aufgehoben. "

Unsere Quellen: