Weihnachtsferien: NRW-Flughäfen erwarten keine langen Warteschlangen

Viele fahren heute oder morgen mit dem Auto oder der Bahn zu Familie oder Freunden, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Einige zieht es aber weiter weg und sie fliegen in den Urlaub. Die NRW-Flughäfen erwarten rund um die Weihnachtstage aber keine langen Warteschlangen wie im Sommer oder auch noch im Herbst.

Köln und Düsseldorf: Hauptreisetag am 23. Dezember

Der Flughafen Köln/Bonn rechnet mit rund 290.000 Reisenden in den Weihnachtsferien. Hauptreisetag wird Freitag, der 23. Dezember - der erste Ferientag. Etwa 22.500 Passagiere sollen dann am Flughafen unterwegs sein. Zum Vergleich: In den Sommer- und in den Herbstferien sind es pro Tag rund 40.000 Passagiere. Wer bei der Sicherheitskontrolle nicht lange warten möchte, kann bis zu 72 Stunden vor Abflug einen Termin buchen und an einer möglichen Schlange vorbeigehen.