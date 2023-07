Wegovy: Ist die Abnehmspritze wirklich ein Wundermittel?

Wie beurteilen Ärzte Wegovy?

Das Medikament sei aber kein " quick fix ", mahnt Matthias Schlensak als Leitender Oberarzt des Adipositas- und Refluxzentrum Niederrhein. "Wir werden klare Indikationen haben für dieses Medikament. Aber was einen Langzeiterfolg angeht bestimmt nur eingebettet in eine Begleitung durch Ernährungsumstellung, Bewegungstherapie und Verhaltensmodifikation." Also: Auch mit der neuen Spritze sollten Betroffene nicht auf Sport und eine Ernährungsumstellung verzichten. In den vergangenen Monaten hatte der Hersteller außerdem immer wieder mit Lieferengpässen zu kämpfen.

ist Wegovy das einzige Medikament gegen Adipositas auf dem Markt?

Trotzdem halten viele Fachleute das Medikament für einen echten Fortschritt, das die Versorgung von Übergewichtigen verbessern könnte. Menschen mit Adipositas würden von unserem Gesundheitssystem bisher im Stich gelassen, kritisiert die Deutsche AdipositasGesellschaft ( DAG ). Nur ein Bruchteil bekomme eine angemessene medizinische Behandlung. Viele schafften es nicht, mit Sport und anderer Ernährung genug abzunehmen. Bis dato gab es laut DAG in Deutschland lediglich zwei verfügbare Medikamente, die gegen Fettleibigkeit helfen sollen. Nun kommt mit Wegovy ein drittes hinzu, das in der Regel deutlich wirksamer ist als bisherige Mittel.

Den Herstellern dürften Abnehmspritzen daher hohe Umsätze bringen. Denn auch weltweit wächst die Zahl adipöser Menschen. Den Aktienkurs von Novo Nordisk hat Wegovy bereits stark nach oben getrieben. Geschäftlich betrachtet sei der Bereich Adipositas "bislang kaum erschlossen und ein ausgesprochener Wachstumsmarkt" , schreibt der Vermögensverwalter DJE Kapital. Hohe Umsätze dürften die Medikamente auch deshalb bringen, weil man sie nach bisheriger Datenlage bei den meisten Betroffenen dauerhaft spritzen muss.

Werden weitere Medikamente entwickelt?

In Zukunft dürfte es mehr und besser wirksame Medikamente gegen Fettleibidkeit geben. "In der Entwicklungspipeline der Hersteller sind weitere Produkte der gleichen Wirkstoffklasse, bei denen man noch mehr Körpergewicht verlieren kann" , sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein. Novo Nordisk muss künftig also wahrscheinlich mit Herstellern von anderen, möglicherweise wirksameren Abnehmmedikamenten konkurrieren.

Entscheidend wird auch, wie viel Gewicht man künftig mit neuen Abnehmspritzen verlieren kann – bei welchen Nebenwirkungen. Bei besonders starkem Übergewicht und erheblichen Begleiterkrankungen wird bisher neben Bewegung und einer Ernährungsumstellung eine Magen-OP empfohlen. Damit können Betroffene in der Regel deutlich mehr Gewicht verlieren als mit einer Adipositas-Spritze. Viele schrecken aber davor zurück, sich operieren zu lassen. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern hinkt Deutschland bei der Zahl der OPs deutlich hinterher.