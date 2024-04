NRW schrumpft: Was Bertelsmann über die Bevölkerungsentwicklung voraussagt

Bundesweit rechnet die Bertelsmann Stiftung damit, dass die Bevölkerungszahl von 2020 bis 2040 um 0,6 Prozent steigt. Allerdings gibt es regional große Unterschiede: von plus 4,6 Prozent in Baden- Württemberg bis zu minus 12,3 Prozent in Sachsen-Anhalt.

Die Bevölkerungsvorausberechnung 2040 der Bertelsmann Stiftung wurde für alle Kommunen in Deutschland mit mehr als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gemacht. Das entspricht 3.063 Gemeinden (einschließlich der Stadtstaaten und kreisfreien Städte), in denen fast 90 Prozent der Menschen in Deutschland leben.