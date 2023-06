Rauch von Waldbränden in Kanada zieht bis New York

In der ostkanadischen Provinz Québec sind rund 100 Waldbrände außer Kontrolle, landesweit kämpfen Einsatzkräfte gegen mehr als 400 Brände. Mehr als 20.000 Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen. Seit Mai brennen in Kanada Wälder, wegen der ungewöhnlich trockenen Bodenverhältnisse begann die Waldbrandsaison früher als üblich. Die Behörden sprechen von der mutmaßlich schlimmsten Saison der Geschichte.

Rauch zieht bis in die USA, New York eingehüllt

Der Rauch zieht in südliche Richtung in die USA und ist inzwischen auch in der Millionenmetropole New York angekommen. In der Stadt und im Bundesstaat New York, sowie in Teilen New Jerseys und Pennsylvanias, wurde am Mittwoch eine Luftverschmutzung von gefährlichem Ausmaß gemessen. Die Rauchschwaden zogen bis nach North Carolina und Indiana.

Der Luftqualitätsindex der US-Umweltbehörde EPA hat zwischenzeitlich einen Wert von über 400 für New York angezeigt. Ein Wert von 50 oder darunter gilt als gut, alles über 300 als schädlich - ab diesem Level wird selbst gesunden Menschen geraten, körperliche Aktivitäten im Freien einzuschränken.

New York in dichtem Rauch

Das öffentliche Leben ist stark eingeschränkt

Die Wiesen im Central Park sind leer, Schulen haben ihren Sportunterricht nach drinnen verlagert, die bei Touristen beliebte Freiheitsstatue ist kaum zu erkennen. Zoos im Central Park und in der Bronx schlossen früher ihre Pforten und brachten ihre Tiere in Innenräume. Das beliebte Open-Air-Theaterprogramm "Shakespeare in the Park" im Central Park wurde auf Freitag verschoben.

"Meine Augen sind gereizt, ich versuche, nicht durch den Mund zu atmen." Passantin in New York

New Yorks Gesundheitskommissar rief die Bewohner zu Vorsicht auf: "Bleibt drinnen, wenn ihr könnt. Aber wenn ihr rausmüsst, tragt eine Maske." Der Staat New York werde eine Million N95-Masken an staatlichen Einrichtungen bereitstellen, kündigte Gouverneurin Kathy Hochul an.

Die Bundesluftfahrtbehörde FAA unterbrach den Luftverkehr zum New Yorker Flughafen LaGuardia; Flüge mit Ziel Newark Liberty und Philadelphia mussten das Tempo zügeln, weil der Rauch für schlechte Sicht sorgte.

New Yorks Bürgermeister: Wird nicht das letzte Mal sein

"Von der Finsternis des Yankee-Stadions bis zur dunstverhangenen Skyline: Wir können es sehen, riechen, fühlen", sagte New Yorks Bürgermeister Eric Adams. Er warnte, der Klimawandel müsse eingedämmt und die Luftqualität verbessert werden. Adams stellte seine Bürger auf weitere Waldbrand-Auswirkungen dieser Art ein:

"Das ist vielleicht das erste Mal, das wir etwas von diesem Ausmaß erleben. Aber lasst uns klar sein: Es wird nicht das letzte Mal sein."

Kanada intensiviert Kampf gegen die Brände

Derweil sind in Kanda mehr als 950 Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte aus den USA, Australien, Neuseeland und Südafrika eingetroffen, wie die zuständige kanadische Behörde mitteilte. Weitere Hilfskräfte aus dem Ausland werden erwartet, heißt es.