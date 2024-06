Dass es auf den Schnellstraßen im ländlichen Raum gefährlicher sei, liege in der " Natur der Sache ". Damit meint Sothmann nicht nur die Bäume am Wegesrand, sondern auch den Verkehrsmix: " Weil eigentlich alle Verkehrsträger, die wir so kennen, alle Verkehrsteilnahmearten dort vertreten sind, plus Landmaschinen. " Hinzu kämen noch Wildunfälle, und das alles gepaart mit der hohen Geschwindigkeit berge eben große Gefahren, weshalb sich die Verkehrswacht für ein Tempolimit einsetze.

Professor Suthold fordert konsequente Sanktionen gegen Raser

Im WDR -5-Stadtgespräch am Donnerstag in Kleve zeigte sich Professor Roman Suthold vom ADAC Nordrhein von einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h auf Landstraßen nicht überzeugt. In Frankreich habe man das 2018 eingeführt, wobei Unfallfolgen - die immer von der Geschwindigkeit abhängig seien - zwar abgemildert werden konnten, die großen Effekte aber ausblieben. Suthold favorisiert bauliche Maßnahmen wie die Einrichtung von Überholspuren auf langen, geraden Abschnitten.

Bei den schweren Unfällen sieht er eine bestimmte Personengruppe als Hauptproblem an: " Man muss eigentlich die Raser einfangen. Da muss man anders ansetzen. " Konsequente Kontrollen und die Ahndung von Verstößen seien wichtig. " Das heißt, im Zweifel auch das Fahrzeug wegnehmen ", riet Suthold.

Generell stellen wir fest, dass sich der Führerschein mit 17 sehr positiv auf die sichere Teilnahme der jungen Fahrer und Fahrerinnen auswirkt. ADAC-Sprecherin Katharina Lucà