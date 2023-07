Staus am Wochenende: Ganz Deutschland hat Sommerferien

Volle Autobahnen in Deutschland, aber kein "Stau-Chaos"

Und in der Tat ist es an diesem Wochenende voll auf Deutschlands Autobahnen. Ein ADAC -Sprecher sagte dem WDR am Samstagnachmittag, es gebe bundesweit aktuell mehr Verkehr und mehr Staus als beispielsweise vergangenes Wochenende. Von einem " Stau-Chaos " könne allerdings keine Rede sein. Auch auf den Autobahnen in NRW ist nach Angaben des WDR -Verkehrsstudios " einiges los ". Aber man könne nicht sagen, dass verkehrsmäßig " alles zusammenbricht ".

Zu den schlimmsten Staustrecken zählen laut ADAC seit Jahren in der Hauptreisezeit diese fünf Routen, auf denen in der Regel mehr als zwei Drittel aller Staus in Deutschland registriert werden: