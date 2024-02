Bald auch Bodentruppen? Wie die Ukraine militärisch unterstützt wird

Seit zwei Jahren tobt der Krieg in der Ukraine. Schon lange ist aus der russischen Invasion ein Abnutzungskrieg geworden. Kremlchef Wladimir Putin spielt offenbar auf Zeit und setzt auf eine gewisse Kriegsmüdigkeit des Westens. Welche Waffen sind in den vergangenen beiden Jahren schon aus Deutschland geliefert worden? Und reichen Waffen oder muss die Ukraine auch mit Bodentruppen unterstützt werden?

Frankreichs Präsident Emanuel Macron ließ am Montag aufhorchen, als er über die Entsendung von Bodentruppen laut nachdachte: "In der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann" , sagte er auf einer Ukraine-Unterstützerkonferenz in Paris.

Scholz und Pistorius sehen keine deutschen Soldaten in der Ukraine

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)