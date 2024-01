Falls Trump erneut US-Präsident wird: Wie ist Deutschland vorbereitet?

Die mögliche Auswirkungen auf Deutschland

Trump will auch die amerikanische Außenpolitik anders aufstellen. Wie in seiner ersten Amtszeit soll wieder das Prinzip "America first" gelten, der Vorrang amerikanischer Interessen. Was das genau bedeutet, ist noch nicht absehbar.

Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz

Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, sagte am Mittwoch im ZDF -Morgenmagazin, Trump sei in seinen Entscheidungen "sehr erratisch" , also sprunghaft und nicht berechenbar. Trumps Entscheidungen könne niemand vorhersagen.

Folgende Punkte, zu denen sich Trump schon geäußert hat, könnten aber dennoch das Resultat seines Comebacks sein:

Einführung von Strafsteuern für Produkte aus der EU

Ausstieg aus der NATO

Rückzug des US -Militärs aus Deutschland

-Militärs aus Deutschland Ende der Ukraine-Unterstützung

Auf ein solches Szenario bereitet sich die Bundesregierung vor. Hinter den Kulissen wird in Berlin eine Rückkehr von Trump durchgespielt. Zuständig dafür ist Michael Link ( FDP ). Er koordiniert für die Bundesregierung die Zusammenarbeit mit den USA .

Kontakte zur Republikanern intensivieren

Zum Vorgehen der Bundesregierung gehört es, die deutschen Kontakte in die USA zu vertiefen. Darum bemühte sich Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im vergangenen Herbst auf ihrer Amerika-Reise.

Michael Link (FDP) koordiniert die Zusammenarbeit mit den USA

Darauf setzt auch der Transatlantik-Koordinator Link. Im WDR sagte er am Mittwoch, man intensiviere derzeit zum Beispiel den Kontakt zu republikanischen Senatoren. Der Grund: Unter diesen Senatoren gebe es nach wie vor eine große Mehrheit, die nicht aus der NATO rauswolle. "Das kann Trump nicht alleine machen."

Heusgen: Zwei-Prozent-Ziel einhalten

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, forderte am Mittwoch, Deutschland müsse das Zwei-Prozent-Ziel der NATO einhalten. Die Bundesregierung hatte bereits 2014 zugesagt, dass sie 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ( BIP ) für Verteidigung ausgeben werde.