Trade Republic: Neue Bezahlkarte soll beim Sparen helfen

Wer ist Trade Republic?

Trade Republic ist eine junge Bank mit Sitz in Berlin und erst seit 2019 in Deutschland auf dem Markt. Gestartet ist das Unternehmen mit einer Lizenz als Wertpapierhandelsbank. Erst im vergangenen Dezember hat Tade Republic von der Europäischen Zentralbank EZB eine Vollbanklizenz erhalten und versucht nun auch bei anderen Bankgeschäften mitzumischen. Mit seinem Angebot richtet sich Trade Republic vor allem an eine jüngere Zielgruppe. Über eine App können die Nutzer relativ einfach und günstig ein Depot eröffnen und Wertpapiere kaufen und verkaufen. Neu im Angebot ist jetzt auch eine Bezahlkarte, mit der die Nutzer nicht nur bezahlen, sondern auch etwas Geld dazuverdienen können.

Wie funktioniert die neue Bezahlkarte von Trade Republic?

Bei der Karte handelt es sich um eine Visa-Debitkarte. „Damit kann ich zum Beispiel im Internet bezahlen und auch in Geschäften einkaufen“, erklärt Stephanie Heise, Finanzexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW. Das Besondere an der Karte: Bei jeder Kartenzahlung erhalten die Kunden eine Bonuszahlung, eine sogenannte Saveback Prämie, in Höhe von einem Prozent des Zahlbetrags. Wer zum Beispiel für 1.000 Euro einen Laptop kauft, erhält zehn Euro, die direkt in einen Wertpapier-Sparplan fließen. So versuche Trade Republic das tägliche Bezahlen mit dem Investieren zu verbinden, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Um die neuen Karten nutzen zu können, müssen die Nutzer zunächst bei Trade Republic ein Konto eröffnen und sich auf eine Warteliste setzen lassen. Denn bis zum Start der Karte soll es noch einige Wochen dauern.

Ist die Sache mit der Saveback-Prämie wirklich neu?

Komplett neu sind Bonussysteme beim Bezahlen nicht. Was es bereits gibt, sind zum Beispiel Kreditkarten, mit denen die Nutzer beim Bezahlen Payback-Punkte sammeln können. Für die Punkte bekommen sie Einkaufsgutscheine oder andere Prämien aus dem Warensortiment.