TikTok unter Druck: Eine Gefahr für Kinder?

Als die zehnjährige Nylah Anderson aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania im Dezember 2021 von ihren Eltern leblos in ihrem Zimmer aufgefunden wurde, ahnte niemand, dass ihr Tod in den USA eine grundlegende Debatte über die Verantwortung sozialer Medien auslösen würde.

Eine auf TikTok verbreitete "Blackout Challenge" hatte das junge Mädchen damals dazu verleitet, sich selbst zu strangulieren (es wurde in TikTok-Videos so vorgemacht) – mit fatalen Folgen: Das junge Mädchen ist dabei gestorben.

TikTok vor Gericht: Ein Präzedenzfall mit weitreichenden Folgen

Am Dienstag (27.08.2024) ließ ein US -Berufungsgericht eine Klage gegen TikTok zu, in der die Eltern das Unternehmen für den Tod der jungen Nylah verantwortlich machen. Bislang konnten sich Onlinedienste in den USA hinter einer Regel verstecken, dass Onlinedienste nicht für die Inhalte verantwortlich sind.

Doch Richterin Patty Shwartz hat – erstmals in der US -Geschichte – komplett anders entschieden: Sie argumentiert, dass TikTok sehr wohl eine Schuld treffen könnte, weil der Empfehlungsalgorithmus der Plattform der jungen Schülerin diese gefährlichen Inhalte ausgespielt hat.

Richterin argumentiert: Der Algorithmus als Täter

Diese Entscheidung könnte die bisherige Auslegung des „Communications Decency Act“ von 1996 grundlegend verändern. Die Art und Weise, wie Algorithmen Inhalte ausspielt (wem wird was gezeigt), seien als "redaktionelle Entscheidungen" zu werten und somit eine Form der Meinungsäußerung des Unternehmens selbst.

TikTok Blackout Challenge hat zum Tod eines Kindes geführt

Diese Neuinterpretation könnte weitreichende Konsequenzen haben. Jeffrey Goodman, der Anwalt von Nylahs Mutter, brachte es auf den Punkt: "Die großen Technologiekonzerne haben gerade ihre 'Du kommst aus dem Gefängnis frei'-Karte verloren".

Diese Sichtweise stellt einen Paradigmenwechsel dar. Bisher konnten sich soziale Medien in den USA darauf berufen, lediglich eine neutrale Plattform für nutzergenerierte Inhalte zu sein. Künftig könnten sie für die Auswirkungen ihrer Algorithmen zur Verantwortung gezogen werden.

TikTok im Kreuzfeuer: Nicht nur in den USA unter Druck