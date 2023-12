Onlineplattform Temu: Wenn die Weihnachts-Schnäppchen ein teures Nachspiel haben

Wenn sich die Rechtsabteilung von Adidas meldet...

Dazu kommt: Firmen wie Nike oder Adidas sind verständlicherweise nicht begeistert, wenn ihre Ware mehr oder weniger dreist kopiert wird. Und so kann es durchaus sein, dass in der Weihnachtszeit nicht der Paketbote klingelt, sondern der Zoll sich meldet, der stichprobenweise die Pakete untersucht und gerade bei Post aus China gerne mal genauer hinschaut. " Wir ziehen die Sachen dann im Namen des Originalherstellers aus dem Verkehr ", so Jürgen Ahland vom Hauptzollamt Köln gegenüber dem WDR . Die Fake-Ware wird vernichtet, und wer Pech hat, bekommt noch Post von Adidas, Nike & Co. " Schuh weg, Geld weg und vielleicht noch Ärger mit dem Anwalt. Das möchte zu Weihnachten niemand haben ", sagt Ahland.

Nun gibt es zwar Unterschiede zwischen eindeutig nachgemachten Fake-Produkten und solchen, die sich nur die Anmutung des Originals geben. Doch wo genau die Grenze verläuft und ob etwa der vierte Streifen den entscheidenden Unterschied zum Original von Adidas macht, ist unklar und immer wieder Gegenstand von juristischen Prozessen.

Qualität der Ware oft minderwertig

Ein Lieferpaket von Temu

Doch selbst wenn es keinen juristischen Ärger gibt: Viel Freude hat man an der Billigware eher selten. Das sagen selbst regelmäßige Temu-Kunden wie Aliah Akyol aus Köln. Sie hat es öfter erlebt, dass sich Nähte bei Schuhen auftrennen, dass bestellte Kleidung Löcher hat oder stark nach Chemikalien riecht. Andere Kunden beschreiben ähnliche Fälle. Oft entspricht die Ware auch nicht der Abbildung im Online-Shop, ist beispielsweise kleiner als in der Anzeige. Und bei elektronischen Geräten sind die Prüfzeichen manchmal sogar gefälscht oder sie fehlen ganz, fand die WDR-"Servicezeit" bei einem Testkauf heraus.

Verbraucherzentrale: "So gut wie keine Beschwerden"

Ist Temu also ein unseriöser Anbieter, von dem man besser die Finger lassen sollte? " Wir haben zumindest bislang so gut wie keine Beschwerden erhalten ", sagt Iwona Husemann, Expertin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale NRW. Bei anderen Anbietern wie etwa Wish hätte es diese " massiv " gegeben. Ein Grund für die geringen Beschwerden könnten die sehr käuferfreundlichen Lieferbedingungen sein, vermutet Husemann. Denn Temu bietet zusätzlich zum kostenlosen Versand eine kostenlose Rücksendeoption innerhalb von 90 Tagen an. " Was einem nicht gefällt oder was den eigenen Qualitätsanforderungen nicht entspricht, kann man zurücksenden ", so die Expertin.

Nachhaltigkeit spielt keine Rolle