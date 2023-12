Tempo 30 wie in Amsterdam? Was NRW-Städten machen

Zu viel Verkehr durch Einheimische und Touristen, zu viele Unfälle, zu viele Verkehrstote in Amsterdam: Deshalb gilt in der niederländischen Metropole jetzt auf gut 80 Prozent der Straßen nur noch eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Tausende Schilder wurden dafür jetzt aufgestellt. Nur auf großen Durchgangsstraßen ist weiterhin Tempo 50 erlaubt.

NRW-Kommunen wollen mehr Spielraum

Mit einem gewissen Neid dürften viele Kommunen in NRW auf diese Entwicklung blicken, zum Beispiel in Köln. Dort erklärt Ascan Egerer, der Beigeordnete für Mobilität gegenüber dem WDR: " Wir als Kommune benötigen dringend mehr Gestaltungsfreiheit in der Entscheidung, Tempo 30 anzuordnen. "

Stadträtin Melanie van der Horst bei der Einführung von Tempo 30 in Amsterdam

Man sehe inzwischen immer mehr Städte in Europa, in denen das niedrigere Tempolimit die Unfallzahlen und negative Umwelteinflüsse reduziert, heißt es von der Stadt Köln. Deshalb blicke man auch aufmerksam nach Amsterdam, wo man das neue Tempolimit im Einklang mit der niederländischen Gesetzgebung umsetzen konnte.

Gesetzesreform gerade erst gescheitert

Das ist in Deutschland nicht so einfach möglich. Das deutsche Straßenverkehrsgesetz müsste dafür genauso wie die Straßenverkehrsordnung vom Bund geändert werden. Das hatte die Regierung zumindest in Teilen eigentlich gerade auch vor. Die Reform von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist allerdings Ende November im Bundesrat gescheitert.