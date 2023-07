Sturmtief zieht über NRW: Sturmböen und Gewitter erwartet

Lieber auf Waldspaziergang verzichten

Vorsicht: Weil die Bäume schon voll mit Laub hängen und es lange sehr trocken war, könnten bei dem Sturm auch leicht Äste brechen. Der Waldspaziergang sollte damit also lieber gestrichen werden und auch so manch nicht eingeklappter Sonnenschirm oder Blumentopf könnte fliegen gehen. Gebietsweise gibt es schauerartigen Regen und Gewitter. Für den Norden Deutschlands gelten bereits Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes.

Ab dem Nachmittag soll der starke Wind in NRW dann allmählich nachlassen, wobei im Westen am Nachmittag und Abend noch einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen aufziehen können. Die Temperaturen pendeln sich am Tag zwischen 18 und 22 Grad ein. In der Nacht sinken sie auf 12 bis 9 Grad, während die Schauer allmählich abklingen sollen.

Ab Freitag kommt der Sommer zurück

Die gute Nachricht: Am Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage. Die Meteorologen erwarten wechselnd bewölktes bis heiteres Wetter. Am Freitag können die Menschen sich auf sonniges und trockenes Wetter freuen. Dabei klettern die Temperaturen auf sommerliche 27 bis 31 Grad.