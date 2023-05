Kinder kriegen und Karriere machen - geht das inzwischen? Seit vielen Jahren bestimmt die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Arbeitswelt. Manche Unternehmen bieten Teilzeitarbeit auch in führenden Positionen, viele andere aber machen es Frauen immer noch schwer. Hausarbeit wie Kinderbetreuung, Putzen, Waschen und Einkaufen, das bleibt offenbar immer noch zum großen Teil an den Frauen hängen. Auch, wenn sie selbst berufstätig sind.

Das führt mittlerweile dazu, dass jüngere Frauen lieber darauf verzichten, Mutter zu sein, um beruflich weiter kommen zu können. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie, die das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) gemeinsam mit der "Zeit" und dem infas Institut für angewandte Sozialforschung am Dienstag veröffentlichte. Demnach sehen Frauen in Deutschland eigene Kinder zunehmend als Hürde auf dem Weg zur Gleichstellung.

"Nachts im Bett wälzen"

Die Studie zeige "dramatische Ausmaße" der einseitigen Belastung besonders von jungen Müttern, sagte WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger am Dienstag im WDR Fernsehen. Diese Belastung lasse sich nicht in Stunden messen, denn es seien die Mütter, die sich " nachts im Bett wälzen und überlegen, wann muss ich zum Arzt mit dem Kind, was mache ich, wenn die Kita ausfällt".

Soziologin Jutta Allmendinger

Selbst für die Planung und Organisation von Freizeitaktivitäten seien meistens die Frauen verantwortlich - so das Ergebnis der Studie. Männer fühlten sich demnach oft nur in drei Bereichen zuständig: bei Reparaturen, handwerklichen Arbeiten und der Verwaltung der Familienfinanzen. Gleichzeitig würden Männer tendenziell den Anteil dessen, was sie selbst für die Familie tun, weit überschätzen, so Allmendinger.

Erstmals Trend gegen das Kinderkriegen