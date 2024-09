Geplatzte Arzttermine: Strafgebühr für Patienten?

Besonders Facharztpraxen müssen laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ( KBV ) wegen nicht eingehaltener Termine finanzielle Verluste hinnehmen. Der Plan der KBV sieht darum vor, dass Krankenversicherungen eine Strafgebühr zahlen müssen, wenn Patienten einen Termin platzen lassen.

Schon jetzt gibt es Strafgebühren in vielen Praxen

Ganz neu ist die Idee nicht. Tatsächlich gibt es schon jetzt in vielen Arztpraxen Strafgebühren für versäumte Termine. Vor allem Fachärztinnen und Fachärzte in Bereichen wie Orthopädie oder Radiologie verlangen Geld, wenn Patienten einen Termin nicht einhalten. Das wird meist vorher in einem Vertrag festgelegt, der bei der Terminvereinbarung unterschrieben wird. In den meisten Fällen muss spätestens einen Tag vorher abgesagt werden.

Kritik von Patientenvertretern

Die kassenärztliche Bundesvereinigung fordert nun, dass die Krankenkassen diese Strafgebühr zahlen sollen. Eugen Brysch von der Stiftung Patientenschutz befürchtet, dass dann doppelt abkassiert wird. "Es kommt ja dann eine zweite Gebühr dazu, und die bedeutet, dass dann auch die Versichertenbeiträge dafür angefordert werden. Tatsächlich ist das Abzocke." Müssen die Krankenversicherungen zahlen, werden über die Versicherungsbeiträge indirekt auch die Patienten belastet.

Auch die Gebühren, die schon jetzt von einigen Ärzten verlangt werden, halten Patientenschützer für umstritten. Sie fordern, dass per Gesetz klar geregelt wird, in welchen Fällen Gebühren für versäumte Arzttermine verlangt werden dürfen und in welcher Höhe.