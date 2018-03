Bundespräsident zum Antrittsbesuch in NRW

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag (12.03.2018) seinen offiziellen Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen begonnen. Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wurden vor der Staatskanzlei in Düsseldorf von Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) und dessen Frau Susanne Laschet begrüßt.