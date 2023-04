Interne Nachrichten: Was Springer-Chef Döpfner über Ostdeutsche, die FDP und Corona denkt

"Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig." Mathias Döpfner, Chef des Springer-Verlags, hält angeblich von Ostdeutschen nicht viel. Das ist zumindest einem langen Bericht der "Zeit" zu entnehmen. Die Wochenzeitung veröffentlichte am Donnerstag Aussagen von Döpfner aus internen Dokumenten, die sie nach eigenen Angaben einsehen konnte.

Dabei soll es sich um Mails und Chatnachrichten aus den vergangenen Jahren handeln, die aus dem engsten Führungskreis des Springer-Verlags stammen sollen. Die Dokumente erschließen demnach tiefe Einblicke in Döpfners Gedankenwelt. Bei Springer erscheinen unter anderem die beiden Zeitungen "Bild" und "Welt".

Abfällige Bemerkungen über Ostdeutschland

Die "Zeit" listete viele Zitate auf. Auffällig ist, dass mehrere direkt von Döpfner an den damaligen "Bild"-Chefredakteur Reichelt gerichtet worden sein sollen.

In den Zitaten, die "Die Zeit" samt der darin enthaltenen Rechtschreibfehler aufführt, geht es zum Beispiel um abfällige Bemerkungen über Ostdeutschland. 2019 soll Döpfner geschrieben haben: "Die ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen ddr eine Agrar und Produktions Zone mit Einheitslohn machen."

Ein Freund des Klimawandels

Laut "Zeit" freute sich Döpfner in einer Nachricht von 2017 auch ausdrücklich über die Erderwärmung: "ich bin sehr für den Klimawandel" . Die Menschen sollten ihn nicht bekämpfen, sondern sich darauf einstellen, schrieb der Verlagschef demnach. "Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte." Er hasse Windräder.

Merkel als "Sargnagel der Demokratie"?

Als Angela Merkel kritisierte, dass sich der FDP -Politiker Thomas Kemmerich 2020 mit Stimmen der AfD zu Thüringens Ministpräsident wählen ließ, schrieb Döpfner laut "Zeit" in einer internen Nachricht: "M" habe den Verstand verloren. "Sie ist ein sargnagel der Demokratie. Bald hat die afd die absolute Mehrheit." Laut "Zeit" ist mit "M" wohl Merkel gemeint.

Als die Bundesregierung während der Corona-Pandemie den ersten Lockdown für Ende März 2020 plante, schrieb Döpfner angeblich: "Corona ist eine Grippe gefährlich für alte und kranke" . Mit den Maßnahmen würden Politik und Wirtschaftsführer "unsere offene Gesellschaft für immer zerstören" . Ein paar Tage später folgt die Notiz: "Das ist das Ende der Marktwirtschaft. Und der Anfang von 33." Möglicherweise ein Hinweis auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933.

Wahlkampf-Unterstützung für die FDP?

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 schrieb Döpfner: "Unsere letzte Hoffnung ist die FDP ." Nur wenn Liberalen sehr stark würden, könne "das grün rote Desaster vermieden" werden. "Können wir für die nicht mehr tun. Die einzigen die Konsequenz gegen den Corona Massnahmen Wahnsinn positioniert sind. It’s a patriotic duty."

Sechs Wochen bis vor der Bundestagswahl forderte Döpfner den Angaben zufolge: "Kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen." Zwei Tage vor der Wahl schreibt er an den "Bild"-Chef: "Please Stärke die FDP ."

Springer-Kreise: "manipulative SMS-Fetzen"

Aus Springer-Kreisen verlautete nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag als Reaktion, der Artikel bestehe aus "manipulativen SMS -Fetzen" .

Aus Springer-Kreisen hieß es weiter zu dem "Zeit"-Artikel, Döpfner sei ein meinungsstarker Verlagschef, der aus Prinzip immer Gegenmeinung und Widerspruch herausfordere und dafür immer mal wieder polemisiere. Man lasse sich an dem messen, was in den Publikationen des Verlags stehe, nicht an angeblichen Ausschnitten aus persönlichen Chats. Die Absicht des Artikels sei erkennbar: Er solle Unruhe stiften und vom Wesentlichen ablenken.

Wirkt die Affäre Reichelt nach?

Mit dem Artikel holt die Affäre um Reichelt den Medienkonzern, der vor allem in den USA expandieren will, offenbar erneut ein. Reichelt musste im Herbst 2021 seinen Posten als Chefredakteur von Deutschlands größter Boulevardzeitung räumen und den Konzern verlassen.

Hintergrund seines Endes bei "Bild" waren Vorwürfe des Machtmissbrauchs in Verbindung mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen gewesen. Der Journalist selbst hatte später von einer "Schmutzkampagne" gegen ihn gesprochen und hatte Vorwürfe zurückgewiesen.

Juristischer Schlagabtausch von Springer und Reichelt?

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtete unabhängig von der "Zeit"-Berichterstattung unter Berufung auf eigene Informationen, dass Springer seit geraumer Zeit rechtliche Schritte gegen Reichelt prüfe. Der Medienanwalt von Julian Reichelt, Ben Irle, teilte auf dpa-Anfrage wiederum mit, man prüfe seinerseits "strafrechtliche Verfolgbarkeiten von Verhaltensweisen und zivilrechtliche Inanspruchnahmen sämtlicher Beteiligten" .

Über dieses Thema berichten wie im WDR am 13.04.2023 auch im Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.