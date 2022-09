Smart City Index: Gelsenkirchen ist Spitzenreiter bei IT und Kommunikation

Hamburg ist Spitzenreiter

Bundesweiter Spitzenreiter ist und bleibt die Stadt Hamburg, zum vierten Mal in Folge. Trotzdem ist beim Smart City Index viel in Bewegung - Bergisch Gladbach beispielsweise hatte es in der Vergangenheit häufig nur auf den vorletzten Platz geschafft. Dieses Jahr konnte die Stadt 14 Plätze gut machen, besonders in den Gebieten Energie und Umwelt und Mobilität konnte sie sehr gut punkten.

Bitkom ist der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Er vertritt derzeit nach eigenen Angaben mehr als 2.500 Unternehmen der digitalen Wirtschaft. Der Smart City Index wird seit 2019 jedes Jahr herausgebracht.

