EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mahnte die Einhaltung von Regeln an.

EU -Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auf der Sicherheitskonferenz Trump vor großen Zugeständnissen in den geplanten Ukraine-Verhandlungen mit Kreml-Chef Wladimir Putin gewarnt. " Eine geschlagene Ukraine würde Europa schwächen, aber sie würde auch die Vereinigten Staaten schwächen “, so von der Leyen. So könnten unter anderem die Probleme im indopazifischen Raum zunehmen.