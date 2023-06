So wehren Sie sich gegen sexuelle Belästigung im Schwimmbad

Sechs Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren sind nach eigenen Angaben am Sonntag in einem Schwimmbad in Mönchengladbach sexuell belästigt worden. Laut Polizei sollen sie beim Baden von einer Gruppe junger Männer unter Wasser angefasst und bedrängt worden sein.

Aber die Mädchen haben reagiert: Sie wandten sich an den Bademeister, der seinerseits Maßnahmen ergriff und die Polizei verständigte. So konnten laut Polizei Mönchengladbach gegen drei Jugendliche (17) und zwei junge Erwachsene (19) Ermittlungen eingeleitet werden. Das Schwimmbad erteilte den Tatverdächtigen ein Hausverbot für alle 12 Bäder, die von der "Niederrhein Energie und Wasser" AG ( NEW AG) betrieben werden.