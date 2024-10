Beratung und Therapie helfen zunächst einmal den Betroffenen selbst. Aber wenn Erwachsene mit dem Erlebten in ihrer Kindheit offener umgingen, könnten Sie damit auch heutigen Kindern und Jugendlichen helfen, ist Vollmann überzeugt:

"Ich bin mir sicher: Wenn dieses Thema noch mehr in der Öffentlichkeit ankommen würde, dann wäre das ein großer Schutz vor weiterem Missbrauch." Ulla Vollmann, Caritas Gütersloh

Ähnlich formuliert es auch Influencerin Jensen: " Was mir damals gefehlt hat, war, dass dieses Thema öffentlich ist, dass es Menschen gibt, die in der Öffentlichkeit darüber sprechen. " Sie habe Vorbilder vermisst, die ebenfalls sexuellen Missbrauch erlebt hatten. Das hätte ihr geholfen, sich für das Geschehene nicht zu schämen, wie sie sagt.

Für mehr Schutz sei aber auch eine " völlig andere Sichtweise " erforderlich, sagt Vollmann von der Caritas. " Eltern sagen ihren Kindern oft: Geh nicht mit fremden Menschen mit. " Die Zahlen zeigten aber etwas anderes: " Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen findet nur in den seltensten Fällen durch fremde Menschen statt. Stattdessen gibt es sexuellen Missbrauch vor allem in der Kernfamilie, in der Großfamilie und wo man Kindern sonst noch nah ist, zum Beispiel im Sportverein. "

Darüber hinaus kann es auch deshalb Kindern helfen, wenn Erwachsene ihre eigenen, früheren Missbrauchserlebnisse aufarbeiten: Manche werden sonst selbst zu Tätern.

Jemand, der sexualisierte Gewalt gegen Kinder ausübe, habe in der Regel " selbst in der Kindheit und Jugend Grenzverletzungen und Gewalt erlebt ", sagt Vollmann. " Dass ein Mensch zum Täter wird, der als Kind gesund und mit Achtung vor anderen Menschen und einem angemessenen Verständnis von Regeln groß geworden ist, das habe ich noch nicht erlebt. Solche Taten haben immer eine Vorgeschichte. "

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass das Amt der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs gesetzlich verankert wird. Es wurde 2010 von der Bundesregierung ins Leben gerufen.

Kerstin Claus, Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

Mit einer gesetzlichen Verankerung wäre das Amt als Institution gesichert und müsste auch dauerhaft mit entsprechenden finanziellen Ressourcen ausgestattet werden, sagte die aktuelle Beauftragte Kerstin Claus am Freitag dem WDR.

Außerdem sieht der Gesetzentwurf vor, dass Menschen, die sexuelle Gewalt in der Kindheit erfahren haben, bei der Aufarbeitung ihrer Erfahrungen mehr Hilfe bekommen sollen. Zum Beispiel sollen in der Kinder- und Jugendhilfe die Akteneinsichts- und Auskunftsrechte verbessert werden.

