Mehr Fälle von sexuellem Missbrauch - NRW stark betroffen

Kinderarzt: Sexualität nicht tabuisieren

Wie kann man Kinder besser schützen? Aus Sicht von Kinderarzt Michael Achenbach aus Plettenberg liegt der Schlüssel in der Erziehung, Sexualität dürfe nicht tabuisiert werden. " Unsere Kinder müssen lernen, das Thema Sexualität ausdrücken zu können ", sagt der Kinderarzt. Andernfalls falle es Kindern schwer darüber zu sprechen, wenn ihnen sexualisierte Gewalt angetan wird. Darüber hinaus müssten Kinder in der Erziehung in die Lage versetzt werden, selbst Grenzen zu setzen, so Achenbach.