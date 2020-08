Schulstart in NRW - Quarantäne statt Unterricht

Familie mit drei Kinder unter Quarantäne gestellt

In Halver ist eine Familie mit drei Kindern unter Quarantäne gestellt worden. Bei ihnen ist das Corona-Virus nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat die Kontaktpersonen ermittelt. Danach wurde am Mittwoch eine Kita in Oberbrügge vorsorglich ganz geschlossen. Die Kinder wurden abgeholt und müssen jetzt 14 Tage zu Hause bleiben.

Außerdem sind zwei Schulen betroffen. An der Humboldt-Schule und am Anne-Frank-Gymnasium wurde jeweils eine Klasse nach Hause geschickt. Aus einer Klasse wurden sechs Schüler als Kontaktpersonen ermittelt, aus der anderen vier Schüler. Diese zehn werden am Freitag getestet. Alle anderen werden am Donnerstag regulär zum Unterricht kommen, teilte Bürgermeister Brosch mit

Eine Mitarbeiterin einer Schule in Wilnsdorf wurde bei einer Routineuntersuchung positiv getestet. Das teilte der Kreis Siegen-Wittgenstein am Mittwoch mit. Nach Bekanntwerden des Ergebnisses seien alle Personen, mit denen die erkrankte Frau in Kontakt gestanden hat, nach Hause in vorsorgliche Quarantäne geschickt worden. Betroffen sind etwa 20 Schülerinnen und Schüler einer Klasse. Am Donnerstag werden mobile Teams des Kreisgesundheitsamtes Abstriche bei den betroffenen Schüler nehmen.