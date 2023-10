Er ist sichtlich in Gedanken. Bundeskanzler Olaf Scholz schreitet beim Gipfeltreffen mit den Westbalkan-Staaten im albanischen Tirana am Montag über den Roten Teppich. Den Blick schräg nach unten gesenkt setzt er in gleichmäßigem Tempo einen Fuß vor den anderen.

Dann passiert es: Der Teppich ist zu Ende. Eine Kordel zwischen zwei Pfosten versperrt dem Bundeskanzler den Weg. Scholz steigt einfach drüber - stoisch, unbeirrt. Als wäre es das Normalste der Welt. Jemand ruft: " Oh - no, no, no !" Erst jetzt wendet er den Blick und merkt, dass er falsch gelaufen ist - und mit seinem Olaf-Scholz-Grinsen steuert er auf seinen Gesprächspartner zu.