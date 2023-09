Kanzler Scholz mit Augenklappe: Was war da los?

Über dunklem Sakko und weißem Hemd trägt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagmorgen - eine Augenklappe über dem rechten Auge. So eine, wie Männer sie gerne im Karneval tragen, um als Pirat zu gehen. Um das Auge herum und auch am Kinn sind allerdings deutliche Schürfwunden und blutige Schrammen zu erkennen.

Was ist passiert? Scholz soll am Wochenende beim Joggen im Wald gestürzt sein und sich dabei Prellungen im Gesicht zugezogen haben. Das erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag. Dem Kanzler gehe es aber den Umständen entsprechend gut: " Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus."

Erste Termine abgesagt, danach mit Augenklappe

Seine anstehenden Termine werde Scholz planmäßig wahrnehmen - unter anderem einen Besuch des St. Michael-Jahresempfangs der Deutschen Bischofskonferenz am Montagabend und die Eröffnung der Automesse IAA am Dienstag in München. Am Sonntag dagegen hatte der Kanzler nach dem Unfall alle Termine abgesagt. Eigentlich stand ein Treffen mit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) an, die Scholz beim Wahlkampf für die Landtagswahl in Hessen unterstützten wollte.

Zwei bis drei Wochen lang werde der Bundeskanzler die Augenklappe weiter tragen, erklärte sein Pressesprecher.

Eventuellen spöttischen Reaktionen wollte Scholz offenbar direkt vorgreifen. Im Onlinedienst "X", ehemals Twitter, schrieb er: " Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes." Und weiter: " Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist."

Merkel auf Krücken, Altmaier bewusstlos

Unfälle von Politikern, die normalerweise fast durchgehend im Rampenlicht stehen, bewegen wahrscheinlich deshalb so, weil sie deutlich machen, dass es sich bei Politikern auch nur um verletzliche Menschen handelt. So war das öffentliche Interesse groß, als die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Winter 2013 plötzlich an Krücken lief, nachdem sie sich bei einem Ski-Unfall in der Schweiz das Becken gebrochen hatte.

Oder auch, als der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Oktober 2019 auf einem Digitalgipfel in Dortmund einfach von der Bühne stürzte und kurzzeitig ohnmächtig war. Mit einem Nasenbeinbruch, Platz- und Schürfwunden kam der CDU-Politiker in ein Krankenhaus. Auch die AfD-Bundesfraktionsvorsitzende Alice Weidel humpelt im Februar 2023 mit Krücken und Orthese ins Parlament: Sie hatte sich beim Wandern einen schmerzhaften Fersenbeinbruch zugezogen.

