Endlich ging es für Skifreunde wieder auf die Piste. Im Sauerland hatte es Neuschnee gegeben und so konnte auch in Winterberg die Wintersportsaison starten. "Wir hoffen, zum Wochenanfang noch einen dritten Lift in Betrieb nehmen zu können, der die beiden Pisten verbindet", sagte eine Sprecherin des Skiliftkarussells.