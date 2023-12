Maut-Skandal: Warum Ex-Verkehrsminister Scheuer nicht zahlen muss

Gutachten: Klage hätte kaum Aussicht auf Erfolg

243 Millionen, die von Steuergeldern bezahlt werden müssen. In der Bundesregierung wurden Stimmen laut, die Scheuer persönlich für das Debakel in die Verantwortung nehmen wollten. Er war es schließlich gewesen, der das Projekt so vehement vorangetrieben und den Deal mit den Betreibern abgeschlossen hatte, bevor klar war, ob die Regelung überhaupt auf festen rechtlichen Beinen stand.