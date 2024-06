Vorfreude auf Grönemeyer in Bochum

Grönemeyer verbindet Generationen

Seine große Liebe für den Musiker aus dem Ruhrpott hat er auch an seine 24-jährige Tochter weitergegeben. " Ich glaube, das erste Mal war sie so zehn, als sie mit zum Konzert gekommen bist. Natürlich im Innenraum! “.

Christopher Wulff hat die Grönemeyer-Liebe an die nächste Generation weitergegeben

Eins der Highlights des heutigen Abends: Natürlich, wenn Grönemeyer seine Hymne "Bochum" anstimmt: " Der Song hat der Stadt so viel Auftrieb und Lebensmut gegeben", sagt Christopher Wulff . Es sei auch nochmal etwas anderes, ob Herbert Grönemeyer in Gelsenkirchen, Köln oder eben hier in Bochum auftrete.