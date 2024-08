Tropische Nächte in NRW : An vielen Orten sinken die Temperaturen in diesen Nächten nicht unter 20 Grad. Besonders hart hat es in der Nacht von Montag auf Dienstag die Menschen im Ruhrgebiet erwischt. In Bochum-Sundern und Essen-Bredeney lag die Tiefsttemperatur über 24 Grad. Der Spitzenreiter mit einer nächtlichen Tiefsttemperatur von 24,7 Grad heißt aber: Unna.

Markus Asmus und Hakim Wahedy gehen regelmäßig in die Kältekammer in ihrem Gesundheitszentrum.

Markus Asmus hat deshalb nicht so gut geschlafen, ihm macht die Hitze zu schaffen. Zusammen mit Hakim Wahedy betreibt er ein Gesundheitszentrum in Unna-Königsborn. Zum Glück für ihn befindet sich hier der vermutlich kälteste Ort der ganzen Stadt: eine Kältekammer. "Ich war heute Morgen drei Minuten drin und fand es total geil. Ich bin jetzt noch erfrischt und merke diese Schwüle gar nicht mehr" , erzählt Asmus.

Abkühlung in der Kältekammer bei minus 85 Grad

Sein Geschäftspartner Hakim Wahedy geht täglich in die Kältekammer. Als er nach vier Minuten wieder rauskommt, fühlt er sich, als hätte er eine Sauna betreten. "Heute ist es wirklich extrem. Man merkt es besonders, wenn man in die Kammer rein- und wieder rausgeht" , sagt Wahedy.

Er schwört auf die Kältekammer, weil sie viele gesundheitliche Vorteile bringe. Er schlafe zum Beispiel deutlich besser, seit er regelmäßig in die Kammer gehe. Die kurze Abkühlung am bisher heißesten Tag des Jahres ist ein netter Nebeneffekt.

Yunus Sahin arbeitet in einem Kebabhaus in der Unnaer Innenstadt.

An vielen anderen Orten in Unna können die Menschen von so einer Abkühlung nur träumen. Yunus Sahin arbeitet in einem Kebabhaus in der Innenstadt, hinter ihm drehen sich die Fleischspieße. Kaum auszuhalten bei dem Wetter. "Es ist schon sehr anstrengend. Draußen sind es 34 Grad, hier drin gefühlt 80 Grad" , findet Sahin. Geschlafen hat er wegen der Hitze nicht besonders viel.

Interaktive Karte mit kühlen Orten in Unna

Der Westfriedhof ist einer der kühlen Orte im Kreis Unna.

Wer sich nach Feierabend in einer tropischen Nacht abkühlen will, findet auf der Website des Kreises Unna hilfreiche Informationen: Auf einer interaktiven Karte können Nutzer kühle Orte in ihrer Nähe suchen. Die hat der Kreis mithilfe von Satellitenaufnahmen und der ermittelten Oberflächentemperatur bestimmt. Dazu gehören Freibäder, aber zum Beispiel auch der Westfriedhof in der Unnaer Innenstadt. Hier spenden hoch gewachsene Bäume viel Schatten.

Hedwig Metschies arbeitet als Heilpraktikerin für Psychotherapie und lebt in der Nähe des Westfriedhofs.