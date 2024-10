Explosion mitten in der Nacht

So sah der Krater nach der Sprengung aus

An der Stelle hat der Kampfmittelräumdienst um kurz vor 1 Uhr in der Nacht eine Bombe kontrolliert gesprengt. Die Sprengung des 250 Kilogramm Blindgängers wurde sehr kurzfristig angeordnet. Die Stadt hatte metallische Gegenstände in dem Park entdeckt, bei Überprüfungen hat sie dann den Blindgänger gefunden. Weil sich der Säurezünder im Grundwasser befunden hatte, musste sofort gesprengt werden.

Probleme bei Evakuierung

Am frühen Donnerstagabend hatte die Stadt Bottrop damit begonnen, angrenzende Häuser zu evakuieren. Betroffene Anwohner wurden vorübergehend in einer Schule untergebracht. Doch offenbar hat diese Nachricht nicht alle Anwohner erreicht. Einige wenige berichten, dass sie in ihren Wohnungen geblieben sind.

Auf einer Pressekonferenz bezieht die Stadt heute Stellung. " Wir sind lautstark von Tür zu Tür gegangen, auch Megaphone wurden eingesetzt ", sagt der Leiter des Ordnungsamtes, Michael Althammer. In einigen Fällen habe niemand aufgemacht. Die Stadt habe aber schnell handeln müssen, weil die Bombe bereits in vier Metern Tiefe frei gelegen habe.

Bombensprengung sehr selten

Dass eine Weltkriegsbombe gesprengt werden muss, kommt nicht so oft vor. Laut einer Sprecherin der Bezirksregierung Arnsberg im Durchschnitt zwei bis drei Mal im Jahr. Die Behörde kümmert sich um rund die Hälfte der Fläche in Nordrhein-Westfalen.

Marian Zydziok und seine Nachbarin hoffen jetzt auf die Versicherungen

Marian Zydziok und rund zwanzig weitere Nachbarn machen sich jetzt große Sorgen, dass sie auf den Kosten für die Sanierung ihrer Häuser sitzen bleiben. " Die Stadt Bottrop muss uns das bezahlen ", sagt der Bottroper. Doch die verweist auf die Versicherungen. Laut Recherchen der Stadt Bottrop müssen Gebäudeversicherer zwar offiziell Kriegsschäden nicht bezahlen, aber es gebe keinen einzigen Fall in Deutschland, in dem Versicherungen nicht dafür aufgekommen seien.

Anwohner hoffen auf Handwerker

Große Schäden an Altenheim nach Bombensprengung

Jetzt kommt es für die Anwohner darauf an, schnell Handwerker zu organisieren. Ein benachbartes Seniorenheim hatte Glück. Dort waren zahlreiche Glasscheiben der Cafeteria zerborsten - eine Fachfirma hat die Arbeiten aber schon heute erledigen können.

Das wünscht sich Marian Zydziok jetzt auch für seine Wohnung in Bottrop-Welheim. Er hofft, dass die Wohnung seiner Tochter und von seinem Enkelsohn schnell saniert wird und beide zurückkommen können.

Unsere Quellen:

Stadt Bottrop

WDR-Reporter

Leitstelle Bottrop