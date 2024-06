Kinder und Erwachsene wollen sich vor dem Bochumer Rathaus versammeln und auf die schlechte finanzielle Situation der OGS in Bochum aufmerksam machen. Bis zu 500 Teilnehmende werden erwartet. Es gibt Redebeiträge für die Erwachsenen und für die Kinder Musik des Liedermachers Suppi Huhn.

Laut der freien Wohlfahrtshilfe fehlen allein dieses Schuljahr 1,6 Millionen Euro. Die Stadt habe zwar Gelder in Aussicht gestellt, die würden aber nicht reichen. Die Offenen Ganztagsschulen streiken den ganzen Tag, eine Notbetreuung gibt es nicht.

Protestaktionen in ganz NRW

Bis Freitag wollen Träger und Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege in mehreren Städten auf Mängel im sozialen Bereich aufmerksam machen. Die Finanzierung fehle und landesweite Standards, so die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Solingen.

Herausforderungen seien Kita-Gruppen im Notbetrieb, Sparmaßnahmen und Überlastung. Am Donnerstag und Freitag sind Kundgebungen in Wuppertal, Solingen und Münster geplant. Am Freitag sollen in Oberhausen alle Mitarbeitenden schwarz gekleidet zur Arbeit kommen.