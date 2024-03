Kita-Beschäftigte protestieren in Essen

"Erziehung mit Herz braucht... " steht auf einer Stellwand auf dem Essener Burgplatz. Hier können die Teilnehmenden aufschreiben, was sie sich für eine Verbesserung der Situation in den Kitas wünschen. Es geht um Fachkräftemangel, mangelnde Finanzierung und die Herausforderung inklusiver Arbeit in Kitas, so die Gewerkschaft Verdi. Genau das schreiben die Teilnehmenden auf die Karten.

Kita-Mitarbeitende demonstrieren bei der Mahnwache mit Plakaten

Rund 40 Erzieherinnen und Erzieher haben sich am Donnerstagnachmittag in der Essener Innenstadt versammelt. Es soll die erste von mehreren Mahnwachen sein. Sie sollen an jedem ersten Donnerstag im Monat stattfinden. Seit Sommer 2023 setzt sich Verdi im Rahmen einer Kampagne für die Verbesserung der Situation in den Kitas ein.

Kitas auf Sparflamme

Ganz konkret werden die Probleme im Arbeitsalltag, wenn Kollegen durch Urlaub oder Krankheit ausfallen. Dann kann es schnell stressig werden - oft zulasten der Kinder. Tolle Aktionen müssen so ausfallen. Oft gebe es zu wenig Personal, um den Kita-Betrieb kreativ zu gestalten, so die Teilnehmenden.

Bis mindestens Juli sollen die regelmäßigen Mahnwachen stattfinden. Streiks seien aber nicht geplant.

