Kostenlose Hygieneartikel an Schulen in Oberhausen: "Das hat super geklappt"

Kostenlose Hygieneartikel an Schulen sind nicht neu

Eine Abfrage durch die Stadt Oberhausen hätte ergeben, dass die Spendersysteme an allen weiterführenden Schulen in Oberhausen gewünscht seien, lediglich drei Schulen hätten auf das Angebot verzichtet, " da eigene Systeme bzw. bewährte organisatorische Abläufe vorhanden sind. "

Am Donnerstag hat die Stadt im Schulausschuss dann eine Bilanz zu den kostenlosen Menstruationsartikeln an den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet gezogen. Seit Ostern 2022 wurden demnach insgesamt 67 Spendersysteme auf den Toiletten " bedarfsorientiert und unentgeltlich " zur Verfügung gestellt.

Neu sind kostenlose Hygieneartikel an Schulen nicht – am HHG in Oberhausen gab es sie schon immer. Schülerinnen mussten allerdings im Sekretariat danach fragen. Durch das Installieren der Spender in Schultoiletten habe das Thema aber noch mal an Aufmerksamkeit gewonnen.

Vandalismus ist kein großes Problem

Vandalismus oder übermäßige Entnahme aus den Spendern seien übrigens kein großes Problem: " An einer Schule gab es Probleme mit dem Auffüllen, darüber hinaus wird von gelegentlichem 'Vandalismus' berichtet, also dass die Hygieneartikel auf dem Boden verteilt liegen ", berichtet die Stadt Oberhausen weiter.

Auch am Heinrich-Heine-Gymnasium habe sich der Umgang mit den Spendern seit ihrer Aufstellung gut reguliert, sagt Luisa. " Ich glaube, dass gerade in der Anfangszeit Mädels sich da vielleicht ein bisschen mehr rausgenommen haben, als es eigentlich nötig war, dann aber vielleicht auch in den nächsten Tagen gemerkt haben: Oh, jetzt hab ich selbst gar nichts mehr. Das reguliert sich also, die Mädels gehen gewissenhaft damit um. "

Kosten für die Stadt Oberhausen

Befüllt werden die Spender in den Schultoiletten von den Reinigungskräften, die die Artikel wiederum beim Hausmeister erhalten. Am Heinrich-Heine-Gymnasium laufe das aber auch mal durch die Schüler oder Lehrer selbst, sagt Luisa.

Sind die Vorräte in der Schule dann aufgebraucht, können die Schulen bei der Stadt nachordern. Die Kosten für die 67 Spender an den 17 weiterführenden Schulen inkl. bisheriger Nachlieferungen belaufen sich laut Stadt Oberhausen auf rund 25.000 Euro.