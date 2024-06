3 Tage ab 145 Euro: So schön und günstig kann Urlaub im Ruhrgebiet sein

In den Sommerferien mit der Familie in den Urlaub fahren, das kann schnell teuer werden, muss es aber nicht. Wir zeigen, wie Mutter, Vater und zwei Kinder für 145 Euro in Oberhausen einen tollen Kurzurlaub machen können.

Natürlich gibt es für dieses Geld keinen Luxustrip. Aber darum geht es auch nicht - es geht darum, einfach mal rauszukommen, den Horizont zu erweitern und am Ende mit ein paar schönen Erinnerungen im Gepäck wieder nach Hause zu fahren.

145 Euro für 3 Tage und 2 Nächte

Dieses Paket ist für Familien mit kleinem Budget. Gerechnet haben wir für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Essen gehen ist in diesem Paket nicht drin. Für diese Tour brauchen wir außerdem ein Zelt und einen Campingkocher. Wer das nicht hat, kann es vielleicht von Freunden leihen.

Die Übernachtung

Reisemobil-Stellplatz Kaisergarten

Wir wohnen für unser Beispiel auf dem Reisemobil-Stellplatz Kaisergarten. Für 35 Euro die Nacht bekommen Gäste eine 70 Quadratmeter große Parzelle zugewiesen - genug Platz, um es sich mit einem Zelt im Grünen gemütlich zu machen. Wer es richtig schön haben will, sollte eine Lichterkette und Kerzen einpacken. Das Tiergehege im Kaisergarten ist direkt nebenan, der Besuch dort gratis. Platzwart Thomas Loth sagt: " Wer auf dem Platz hilft, zahlt weniger ." Was könnte das sein? " Zum Beispiel den Rasen mähen oder das Bad putzen ." Wer so einen Deal machen möchte, kann sich direkt bei ihm melden. Wer ein etwas größeres Budget hat, kann auf dem Stellplatz übrigens auch im Bauwagen übernachten (79 Euro pro Nacht).

Die Ausflüge

Ausstellung "Planet Ozean" im Gasometer

Das Budget ist klein, aber wir haben viel vor! Einer der Höhepukte ist ein Besuch im Gasometer. Der Gasometer Oberhausen ist ein Industriedenkmal in Oberhausen und die höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle Europas. Aktuell gibt es hier die Ausstellung "Planet Ozean", gezeigt wird die faszinierende Schönheit der Weltmeere. Außerdem gehen wir Minigolfen, spazieren durch den angrenzenden Tierpark, streicheln Tiere, wandern zum Industriedenkmal Zeche Sterkrade, machen dort schöne Fotos und fahren am letzten Tag noch ins Deutsche Bergbau Museum in Bochum, um etwas über die Industriegeschichte der Region zu erfahren.

Das Essen

Abendessen kochen mit dem Campingkocher

Auf dieser Reise wird auf dem Zeltplatz gekocht. Das spart Kosten. Essen müssen wir zu Hause auch. Deshalb haben wir die Kosten für das Essen nicht eingerechnet. Nach der Ankunft gibt es am ersten Tag Ravioli aus der Dose. Zum Frühstück gibt es Brote und Instantkaffee, für mittags ein Lunchpaket (zum Beispiel ein Brot, Apfel, Banane, Joghurt). Am zweite Abend essen wir Nudeln mit Pesto. Die sind auf dem Campingkocher schnell zubereitet. Vielleicht haben wir auch Glück und es ist einer der vielen Tage, an denen die Stellplatzgäste sich zum Grillen treffen. Dann legen wir Würstchen aus dem nächstgelegenen Supermarkt mit auf den Rost und essen dazu ein Brötchen.

Die Anreise

Die Anreise haben wir nicht eingerechnet, weil wir nicht wissen, wer wie nach Oberhausen kommt. Ein Schöner-Tag-Ticket NRW von der Deutschen Bahn gilt für einen Tag und fünf Personen in ganz Nordrhein-Westfalen. So ein Ticket bräuchte man für die Anreise und die Abreise. Möglicherweise steht aber auch ein Auto zur Verfügung? Oder eine Familie wohnt so nah, dass sie zum Kurzurlaub in Oberhausen mit dem Fahrrad anreisen kann.