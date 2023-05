Dortmunder Gastronomen bereit für Fan-Ansturm

Seit Tagen ist Jörg Kemper ständig am Telefon. Aus ganz NRW rufen Menschen an, um einen Platz in seinem Brauhaus am Alten Markt zu ergattern. Die einen versuchen private Beziehungen spielen zu lassen. Die anderen sind bereit, tief in die Tasche zu greifen. „Ich habe schon 4- bis 5-stellige Beträge abgesagt“ , sagt der Wirt.

Sicherheit hat Priorität

Gastronom Jörg Kemper in seinem Brauhaus

250 Plätze hat er im Innenbereich – mit Fernsehern. Draußen darf er keine aufstellen. Und ein großes Rudelgucken hat die Stadt verboten, damit es nicht zu voll wird. Das kann der Wirt gut nachvollziehen, auch wenn ihm viel Geld durch die Lappen geht. „Wir selber sehen auch die Sicherheit als Priorität Nummer 1 und müssen damit leben, dass wir draußen keine Fernseher aufbauen dürfen. Es war 2011 und 2012 genauso, also wird es auch nicht anders sein in diesem Jahr.“

Das Kühlhaus wurde heute schon gefüllt: 200 Fässer Bier à 50 Liter. Normalerweise wird diese Menge innerhalb von zwei Wochen ausgeschenkt. Jetzt geht Jörg Kemper davon aus, dass am Montag alles leer sein wird. Die Preise werden übrigens nicht angehoben. Aber: Bier gibt es nur aus Plastikbechern. Denn es gilt ein Glasverbot.

Personalmangel in der Gastro spürbar

Personal fürs Wochenende zu organisieren war eine echte Herausforderung. Jetzt sind aber 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Start. „Alle sind gespannt, wie es wird, alle sind natürlich fußballinteressiert und wissen, was sie erwartet an Anstrengung. Ich glaube die Freude kommt erst, wenn der Tag vorbei ist.“ Erstmal hoffen aber alle, dass der BVB tatsächlich Meister wird.

Über dieses Thema berichten wir am 25.05.2023 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Dortmund, 19:30 Uhr.