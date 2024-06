Eine der letzten Videotheken in NRW schließt in Bottrop

Einige können sich vielleicht noch erinnern – an den Geruch, die Regale, die Filmplakate. Eben in die Videothek an der nächsten Ecke gehen und sich den ein oder anderen Film fürs Wochenende ausleihen - das war einmal.

In der Videothek von Susanne Horstmann hat sich über all die Jahre nicht viel verändert. Mehr als 30 Jahre lang konnten hier im Odeon-Video-Center Filme ausgeliehen werden. Betreiberin Susanne Horstmann war von Anfang an mit dabei – erst als Aushilfe, dann als Inhaberin.

Immer weniger Videotheken

Heute sind Susanne Horstmann in ganz NRW nur noch zwei weitere Videotheken bekannt - eine in Bochum und eine in Köln. In ganz Deutschland gibt es schätzungsweise keine 50 Videotheken mehr - 1990 waren es mal fast 10.000.