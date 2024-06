Auto kracht in Wohnhaus der "Schweinekönigin" in Xanten

Es war ein spektakulärer Unfall im Xantener Stadtteil Marienbaum. Gegen 1 Uhr nachts verlor ein 67-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Kurve steuerte er geradeaus und krachte in ein Wohnhaus. Dabei durchbrach das Auto die Wand des Hauses, in dem die aktuelle "Schweinekönigin" des Ortes wohnt. Die fünf Bewohner blieben unverletzt.

Hoher Schaden am Haus

Die Schweinekönigin sowie der Schweinekönig werden beim traditionellen Königschießen mit der Armbrust auf dem Dorfplatz des Ortes ermittelt. Die diesjährige Siegerin hatte ihr Haus mit zahlreichen kleinen Schweichen dekoriert, doch diese brachten ihr offenbar kein Glück.

In dem Haus wohnt die amtierende Schweinekönigin

An ihrem Haus entstand ein großer Sachschaden, zahlreiche Risse entstanden. Das THW war vor Ort, um die Statik zu prüfen. Die gute Nachricht: die Bewohner dürfen das Haus weiter bewohnen.

Reifen war geplatzt

Die fünf Bewohner des Hauses blieben unverletzt, der Fahrer des Wagens kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Nach WDR-Informationen war der Reifen am linken Vorderrad des Wagens zerstört, der Fahrer fuhr nur noch auf der Felge.

Warum der Fahrer trotzdem auf weiterfuhr, ist unklar. Bereits vor einigen Jahren krachte bereits ein anderes Auto in das Haus.

