Tote nach Brand in Wegberg 

Als die Feuerwehr gegen drei Uhr morgens eintraf, stand der Dachstuhl in Flammen. Für die Person im Haus kam jede Hilfe zu spät. Nach Angaben der Polizei ist die Identität noch nicht abschließend geklärt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich aber um eine 74-jährige Frau, die allein in dem Haus wohnte.

Brandsachverständiger eingeschaltet

Auch die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Ein Brandsachverständiger wird voraussichtlich am Donnerstag den Brandort untersuchen. In der Nacht fällten die Einsatzkräfte einen Baum im Vorgarten, um mit der Drehleiter auf das Dach zu kommen. Sie entfernten Dachziegel, um Glutnester zu löschen. Das Haus ist einsturzgefährdet. 54 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Weiterer Brand in Wegberg

In einem anderen Stadtteil von Wegberg war die Feuerwehr bereits früher in der Nacht im Einsatz. Gegen 23 Uhr brannte es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein 69 Jahre alter Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Er hatte Rauchgase eingeatmet. Auch hier ist die Brandursache noch offen.

Brand in Aachen

Auch in Aachen war die Feuerwehr in der vergangenen Nacht im Einsatz. Mehrere Anrufer hatten Rauch aus einem Erdgeschoss gemeldet. Die Einsatzkräfte retteten einen 58 Jahre alten Mann aus der Wohnung. Er wurde vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist noch unklar.

