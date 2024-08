Das erste Ziel der sogenannten "Bewertungskommission" ist das kleine Dörfchen Schönenborn, das zu Lindlar gehört. Normalerweise sind an einem Mittwoch morgen die Straßen in Lindlar-Schönenborn wie leergefegt. So wie fast überall auf dem Land. An diesem Morgen ist das anders. Denn es ist kein normaler Mittwoch morgen. Es ist der Mittwoch, auf den sich das Dörfchen mit seinen 125 Einwohnern lange vorbereitet hat.

Die Bewertungskommission fährt mit dem Reisebus vor und guckt sich den Ort bei einem Spaziergang genauestens an. In der Kommission sitzen unter anderem Vertreter aus der Lokalpolitik, der Landwirtschaftkammer und dem Tourismus.

Backes, Brunnen und Ausblick

Schönenborn liegt am Hang, hat noch einige hübsche Fachwerkhäuser und einen Treffpunkt am öffentlichen Backofen, dem Backes. Daneben ein Brunnen, an dem sich die Senioren gerne treffen, weil man von dort einen guten Ausblick hat und vielleicht den ein oder anderen aus dem Dorf trifft.

Aktive Dorfgemeinschaft sorgt für Zusammenhalt

Geschäfte gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr, nur einen kleinen Supermarkt im Nachbardorf. Trotzdem ist in Schönenborn viel los, weil die Dorfgemeinschaft sehr aktiv ist. Dazu gehören auch Martha Müller und Anja Eschbach: " Wir wohnen seit der Geburt hier, wir wollen nicht weg und haben uns entschieden, dass der Vorstand jünger sein darf ", sagt die 21jährige Schriftführerin Martha. Beide sitzen im Vorstand.

Wir wohnen seit der Geburt hier, wir wollen nicht weg und haben uns entschieden, dass der Vorstand jünger sein darf. Martha Müller, 21 Jahre

" Außerhalb der Standardfeste, wie Pfingstfeier, 1. Mai und Dorffest, wollen wir, dass mehr gemacht wird ", sagen die beiden. An diesem Morgen sind sie schon ein bisschen aufgeregt: " Wir haben viel überlegt, verworfen und uns überlegt, wie wir der Bewertungskommission in einer Dreiviertelstunde unser Dorf am besten näherbringen können. "

Gemeinschaftsbackofen in Eigenarbeit gebaut

" Das Gefühl Schönenborner zu sein, das ist das Beste ", sagt Dorfvereins-Vorsitzende Gudrun Fußbroich. Sie ist seit vielen Jahren dabei. Es gebe immer etwas Neues. Das Dorf hat zur Corona-Zeit zusammen einen Backes, also einen Backofen, gebaut und das schweißt zusammen. Die Handwerker aus dem Ort machen ehrenamtlich mit. Auch das hilft.

Das Toilettenhäuschen wird umgebaut

Jetzt wird gerade das Toilettenhäuschen umgebaut. Neugierig guckt sich die Kommission das kleine Fachwerkhaus an. Die Mitglieder wollen wissen, warum es im Ort ein solches Häuschen gibt. Die Antwort: Früher haben die Gäste auf dem Dorffest einfach die Toiletten in den Häusern benutzt. Als es immer mehr Besucher wurden, haben die Dorfeinwohner vor Jahrzehnten ein Toilettenhäuschen gebaut.

Jetzt fehlt es an Lagerfläche für Teige und Zubehör rund um den Backofen " Deshalb wollen wir die Anzahl der Toiletten verkleinern und mehr Platz für anderes schaffen ", erzählen die Dorfbewohner der Jury. Dafür gibt’s Applaus von der Dorfkommission, die mit Fotoapparaten, Block und Stift ausgerüstet durch den Ort geht.

Sieger nehmen am Landeswettbewerb teil

Wenn die Bewertungskommission alle für den Dorfwettbewerb angemeldeten Orte besichtigt hat, wird sie Punkte in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Ziel ist es, in verschiedenen Bereichen das Engagement der Dörfer zu bewerten. Die Sieger qualifizieren sich für den Landeswettbewerb und wer dort gewinnt, tritt mit seinem Dorf auf Bundesebene an.