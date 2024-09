Alex heißt die Puppe, heute stellt sie eine weibliche Patientin dar. Sie kann ihre Augen bewegen, man sieht wie sie atmet. Alles wirkt auf den ersten Blick sehr echt. Leoni Lehmann betritt das Krankenzimmer, als ob sie auf einer richtigen Station wäre.

Die Stimme kommt aus dem Nebenraum

Mit einem “ Hallo ” begrüßt die 27-Jährige Alex. Sie fragt nach dem Befinden und bekommt auch eine Antwort. “ Es geht. Ich habe schon auf Sie gewartet ”, sagt Alex. Die Stimme kommt übrigens aus einem Nebenraum – dort sitzt heute eine Pflegerin, die der Pflegepuppe ihre Stimme leiht.

Auszubildenden haben weniger Angst

Leoni, die in den vergangenen Jahren bei der Kölner Drogenhilfe gearbeitet hat, misst den Blutdruck ihrer Patientin. Alles wie auf einer richtigen Station. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Hier dürfen sich die Auszubildenden einen Fehler leisten, ohne dass dies Folgen für eine Patientin hat.

“ Das ist schon wichtig. Auf jeden Fall. Hier darf man Fehler machen, ohne das man jemanden gefährdet ”, sagt Leoni, die erst im April mit ihrer Ausbildung zur Pflegerin begonnen hat. Dieses Üben, sagt sie später, gibt ihre Sicherheit im Umgang mit den Patienten auf richtigen Stationen.

Fehler werden sofort angesprochen

In dem nachgestellten Patientenzimmer werden aber nicht nur Pflegesituationen geübt. Hier steht auch ein Bett mit einem kleinen Nachtschränkchen, ein Teppich liegt davor. Hier werden Gesprächssituationen geübt. Wie gehen die Auszubildenden zum Beispiel auf ältere Menschen ein, die ihnen etwas aus ihrem Leben erzählen.

Hier ist natürlich die Empathie wichtig, dass Zugehen auf den Patienten. “ Hier können die ja – zumeist – jungen Auszubildenden ihre Scheu abbauen. Es besteht ja immer eine gewisse Hemmschwelle, wenn man einen neuen Menschen kennenlernt ”, sagte die erfahrenen Coachs.

Geschützter Raum für Auszubildende

Ein solches Patientenzimmer und eine solche Pflegepuppe haben viele Vorteile – nicht nur für die Frauen und Männer, die jetzt schon ihre Ausbildung machen. Ein solche Übungsmöglichkeit kann auch genutzt werden, um Schulklassen von der Pflege zu begeistern. Mit der Puppe jeder mal testen, ob das etwas für ihn wäre.

Schließlich kann Alex vieles: Blut kann abgenommen werden, sie kann sich übergeben oder schreien. So wie ein richtiger Patient. “ Wir schaffen einen geschützten Lernraum für die Leute. Sie können zum ersten Mal in Berührung gehen mit diesem Thema und sie können in diesem geschützten Raum auch mal Dinge probieren, die sie sonst am Bett natürlich nicht können ”, sagt Regionalpflegedirektor Dominik Dautzenberg.

Pflege ist eine Berufung

Johannes Ant, Auszubildender zum Pflegefachmann

Das trifft heute auf Johannes Ant zu. Der 21-Jährige soll zum ersten Mal an der Pflegepuppe einen Katheter legen. Auch er hat mit seiner Ausbildung erst im vergangenen Jahr gestartet. Er wirkt nervös. Ein Coach erklärt ihm alles – und mit viel Geduld schafft Johannes es.