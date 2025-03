Die Polizei hat im Rheinisch-Bergischen Kreis einen mutmaßlichen Brandstifter identifiziert. Er steht im Verdacht, für eine Brandserie in Wermelskirchen im Sommer vergangenen Jahres verantwortlich zu sein.

Dabei wurden im Juli 2024 an gleich mehreren Stellen in der Wermelskirchener Innenstadt Papiercontainer und Mülltonnen in Brand gesetzt. An vier Brandorten gelang es den Einsatzkräften, die Feuer rechtzeitig zu löschen, bevor sie auf die angrenzenden Häuser übergreifen konnten. An zwei Wohnhäusern hatte die Außenfassade bereits leicht gebrannt.

Großer Schaden an der Stadtbibliothek

An der Kattwinkelschen Fabrik schlugen die Flammen dagegen auf das Dach der Stadtbibliothek über und verursachten einen immensen Schaden am Gebäude. Über zehn Wochen lang wurde die Stadtbibliothek daraufhin geschlossen und ist bis heute in einem Provisorium untergebracht.

Weitere Details zu dem möglichen Brandstifter und auch ob er möglicherweise festgenommen wurde, wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht preisgeben.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 17.03.24 auch im Hörfunk und im TV in der Lokalzeit Bergisches Land.