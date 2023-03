Neue 2-Euro-Münze erinnert an Karl den Großen

Stand: 30.03.2023, 06:00 Uhr

Am 2.4.748 wurde Karl der Große geboren - so vermuten Historiker. Anlässlich seines 1275. Geburtstags gibt es eine neue 2-Euro-Münze, die an den Herrscher erinnert, der auch in Aachen residierte.