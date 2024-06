Mönchengladbach: Langes Warten für den neuen Ausweis

Wer in Mönchengladbach einen Pass oder Personalausweis beantragen will oder sonstige Meldeangelegenheiten erledigen möchte, braucht in diesen Tagen einen langen Atem. Der Bürgerservice ist seit Monaten überlastet.

Mehrere Stunden warten, bis man drankommt

Ralf-Michael Peschke-Stelzer wartet seit halb fünf heute früh am Bürgercenter. Die Türen öffnen um neun Uhr. Der 70-Jährige ist für seine Freundin hier. Deren Kind braucht einen Pass. Er ist ziemlich angesäuert: "Ich find das 'ne Sauerei, was die machen. Wenn die hier nicht so faul wären, und würden wieder ganz normal arbeiten, hätten wir solche Schlangen nicht." Und mit Blick auf die hinter ihm Wartenden sagt er: "Mir tun die leid, die ganz hinten in der Schlange stehen, die kommen gar nicht rein."

Ukrainerin hat schon öfter hier gewartet

So wie Peschke-Stelzer denken viele hier. Auch Larissa Okutina steht schon Stunden vor verschlossenen Türen. Die Ukrainerin lebt seit 20 Jahren in Deutschland. Sie will für ihre Mutter, die erst vor kurzem hierher kam, die Papiere für die Erstaufnahme holen. Sie hat sich aber schon öfter die Beine am Bürgercenter in den Bauch gestanden, sagt sie: "Jedes Mal muss man in der Nacht hierherkommen und sich anstellen und bis zur Öffnungszeit warten."

Polizei musste eskalierte Situation entschärfen

Im April eskalierte die Situation sogar. Da wartete eine große Menschenmenge vor der Meldestelle im Vitus-Center. Bei den Wartenden entbrannte Streit darüber, wer zuerst da gewesen sei. Schließlich rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an, um die Lage zu beruhigen.

Extreme Terminnachfrage sorgt für angespannte Lage

Für die angespannte Situation gibt es offenbar mehrere Gründe. Dazu gehört die bevorstehende Reisesaison, denn viele Bürgerinnen und Bürger müssen dafür ihre Ausweise verlängern lassen.

Auch die neue Reisepasspflicht für Kinder erfordert den Behördengang. Dies alles habe in den vergangenen Wochen zu einer extremen Nachfrage nach Terminen in den Meldestellen geführt, sagt ein Stadtsprecher. Die Situation habe sich zugespitzt.

Stadt will gegensteuern

Mit einem Maßnahmenpaket will die Stadt nun gegensteuern. Das Personal in den Meldestellen sei aufgestockt worden, sie seien aber noch in der Einarbeitung, erklärt Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Zusätzlich will die Stadt fünf Nachwuchskräfte als Verstärkung in den Meldestellen einsetzen.

Maßnahmenpaket gegen Chaos vor Meldestellen

Außerdem erhofft sich die Stadt durch verlängerte Sprechzeiten und einer schnelleren Freigabe von nicht wahrgenommenen Terminen im Onlineportal eine Verbesserung. Bürgerinnen und Bürger mit dringenden Anliegen sollen kurzfristig einen Notfalltermin bekommen können.

Schließlich kündigte die Verwaltung an, Meldestellen in den Außenbezirken temporär zu schließen. Das freiwerdende Personal solle in den Ballungsräumen eingesetzt werden.

