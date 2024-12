In Krefeld könnte es bald ein neues Ampelmännchen geben. Nach den Plänen einiger Stadt-Abgeordneter soll die historische Figur des Meister Ponzelar in Zukunft als Ampelmännchen zum Einsatz kommen. Der Seidenweber gilt als eines der Krefelder Wahrzeichen und erinnert an die Zeit, in der Krefeld einer der wichtigsten Standorte für Textilproduktion weltweit war.

Vier neue Ampelmännchen in Krefeld möglich

Der Vorschlag kommt von der Initiative "KR.6.fuffzig" für Stadtkultur. Der Hauptausschuss entscheidet heute Nachmittag über das neue Ampelmännchen. Sollte er für Meister Ponzelar stimmen, werden die Ampelmännchen auf den vier Wällen in der Krefelder Innenstadt zum Einsatz kommen.

Besondere Ampelmännchen in NRW beliebtes Marketing-Mittel

Immer mehr Städte setzen auf lokale besondere Ampelmännchen. So regelt in Duisburg ein Bergmann den Verkehr, in Neuss ein Schütze und in Wesel zeigt ein Esel, wann die Straße überquert werden darf.

