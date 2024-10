Kölner Kita-Report verspricht akuten Personalmangel zu bekämpfen

Um die aktuelle Lage in Kölner Kitas abzubilden, wurden im letzten Jahr Elternbeiräte und Fachkräfte befragt. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch vom Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und dem Jugendamtselternbeirat diskutiert.

Die Situation sei prekär, es fehle überall an Fachkräften und man müsse die Situation in den Griff kriegen bevor die Lage kippe, so Judith Gövert, Geschäftsführerin des DGB Köln-Bonn. Allein 2023 fehlten circa 700 Fachkräfte an Kölner Kitas. Deshalb fielen Aktivitäten wie Vorlesen oft komplett weg und ganze Kita-Gruppen mussten geschlossen werden.

Viele Erzieher wollen in Teilzeit gehen