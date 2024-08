Kids Open: Tischtennis-Nachwuchs bringt die kleine Kugel übers Netz

Einmal wie die Profis spielen, dieser Traum geht heute für 1.000 Kinder in Erfüllung. In drei Hallen sind insgesamt 44 Tischtennisplatten aufgebaut, an denen am Vormittag die ersten Tuniere starten. Spielerinnen und Spieler laufen zwischen den Tischen hin und her und versuchen, den Ball mit ihrem Schläger zu treffen. Trainer, Betreuer und Eltern stehen an der Bande und feuern ihre Schützlinge an.

Erste Tischtennisturniere mit Medallien

Kinder und Jugendliche kommen aus 17 Nationen

Die Kinder und Jugendlichen sind aus 17 Ländern wie Italien, Finnland oder China angereist. Sie sind alle zwischen fünf und 18 Jahre alt. Zunächst spielen sie im sogenannten Tischtennis-Doppel gegeneinander. Das bedeutet zwei Spieler gegen zwei Weitere. Die ersten Medaillen und Pokale werden dann schon am Abend verliehen. Am Wochenende finden dann die Einzelwettkämpfe statt.

Kids Open als Familienwochenende

Rasche Reaktionen sind erforderlich

Viele der Anreisenden haben sich direkt bei der Anmeldung schon einen Übernachtungsplatz in den Düsseldorfer Sporthallen organisiert. Oder sie zelten vor der Halle. Zwischen den Wettkämpfen können sich die Kinder unter anderem beim Tischtennisspielen mit VR Brillen oder beim Torwandschießen die Zeit vertreiben.