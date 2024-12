So richtig überrascht waren die Fachleute nicht: Als sie an der Hauptstraße 85 im Kölner Stadtteil Rodenkirchen mit dem Ausschachtarbeiten begonnen hatten, fanden sie schnell die Überreste eines alten Bauernhofes. Der stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist so bis zu 200 Jahre alt. Die Grundmauern sind noch gut erhalten. Archäologen der städtischen Bodendenkmalpflege legen nun vorsichtig die Mauern frei und dokumentieren, was an diesem Ort früher gestanden hat.

Dorfgeschichte wird sichtbar

Gregor Wagner, Leiter der Archäologischen Bodendenkmalpflege (links), und Prof. Dr. Marcus Trier, Direktor des Römisch-Germanischen Museums

" Hier wird Geschichte greifbar ", sagte Prof. Dr. Marcus Trier, Direktor des Römisch-Germanischen Museums in Köln. Er betonte, dass die Stadt Köln nicht nur in der Innenstadt aktiv werde, wenn es um archäologische Funde geht, sondern auch in den Außenbezirken wie Worringen oder eben hier in Rodenkirchen. " Der Hof stand damals nicht – wie heute – in Rodenkirchen, sondern vor dem Dorf! "

Die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die auf dem Baugrundstück das neue Bezirksrathaus und eine Tiefgarage bauen will, sei froh, dass keine römischen Gräber gefunden wurden. Dann hätte der Bau womöglich länger stillgestanden.

Nur wenig Zeitverzug beim Bau des Rathauses

Jetzt wird noch bis Ende Januar/ Anfang Februar genau geguckt, wie der alte Hof aussah. Das wird mit vielen Zeichnungen, Fotos und Drohnenfilmen dokumentiert. Wenn das geschehen ist, können die großen Bagger kommen und die Baugrube ausschachten. In drei Jahren soll das Bezirksrathaus Rodenkirchen fertig sein.

